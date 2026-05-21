        Bartın Haberleri Bartın'da derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

        Bartın'da derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

        Bartın'da sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Bartın'da derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

        Bartın'da sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.

        Kurucaşile ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Tekkeönü, Çambu ve Çakraz derelerinin debileri yükseldi.

        Derelerin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı.

        Kurucaşile ve Tekkeönü Limanı bölgesinde denizin rengi, derelerden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü.

        Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Akaryakıtta vergi kaybının önlenmesine yönelik teklif
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Yayalara çarptı! Feci kazada can kaybı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Ece eridi
        Oyunseverleri üzecek gelişme!
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti
