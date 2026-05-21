Bartın'da derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Bartın'da sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti. Kurucaşile ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Tekkeönü, Çambu ve Çakraz derelerinin debileri yükseldi. Derelerin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Kurucaşile ve Tekkeönü Limanı bölgesinde denizin rengi, derelerden akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.