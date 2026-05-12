Bartın'da zıpkınla dalış sırasında baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Bartın'ın Amasra ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yaptığı denizde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu lojmanları bölgesinde balık avlamak için denize açılan Mustafa Onur Özgenç, zıpkınla dalış yaptıktan bir süre sonra sudan çıkmayınca beraberindeki arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı DEGAK-3 dalgıç ekibinin başlattığı aramalar sonucu Özgenç, suyun 15 metre altında hareketsiz bulundu.



Amasra Devlet Hastanesine kaldırılan Özgenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Mersin'in Erdemli ilçesi doğumlu Özgenç'in, futbol branşında bölgesel yardımcı hakem olarak görev yaptığı öğrenildi.

