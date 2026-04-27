        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Baraj gölünde cansız bedeni bulunan Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebi

        Baraj gölünde cansız bedeni bulunan Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebi

        Batman'da 2 yıl önce kaybolan ve baraj gölünde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebiyle ailenin avukatı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 17:39
        Baraj gölünde cansız bedeni bulunan Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebi

        Batman'da 2 yıl önce kaybolan ve baraj gölünde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın ölümünün yeniden soruşturulması talebiyle ailenin avukatı Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

        Petrol Mahallesi'ndeki evinden 9 Şubat 2024'te ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine yürütülen arama çalışmaları sonucu 12 Şubat 2024'te Hasankeyf ilçesinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde cesedi bulunan Kızmaz için ailenin avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Aykut, Doku dosyasında ortaya çıkan yeni gelişmelerin ve soruşturmanın genişletilmesi yönündeki adımların Rojvelat Kızmaz dosyasının da yeniden ele alınmasını zorunlu kıldığını belirtti.

        Aykut, "Yeniden soruşturma başlatılması, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. Bu, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmeler ile Rojvelat Kızmaz dosyasının ortak yönlerinin hukuken yeni delil niteliğinde değerlendirilmesi talebidir. Gülistan Doku için yıllardır sorulan 'Ne oldu?' sorusu, bugün Rojvelat Kızmaz için de geçerlidir. Bu sorular cevapsız bırakılamaz." ifadelerini kullandı.

        Rojvelat Kızmaz'ın ağabeyi Mehmet Kızmaz da Gülistan Doku dosyasında yaşanan gelişmelerden sonra kardeşi ile ilgili de "Acaba arkadaşı kaybolduktan sonra, okulu bitirdikten sonra bir şeyler mi yaşandı?" sorusunun akıllara geldiğini belirtti.

        Kızmaz, "Bu noktada soru işaretlerimiz var. Kardeşim bir şey mi biliyordu, benzer durumlar mı yaşandı? Bunların açığa çıkartılması gerekiyor." dedi.

        Basın açıklamasına, Rojvelat Kızmaz'ın annesi Taybet, babası Ebuzeyt ve kız kardeşi Adar Kızmaz da katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

