Batman Hasankeyf'te sağlıklı yaşam için yürüyüş etkinliği düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği yapıldı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasankeyf İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve idareciler sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş yaptı.



Yürüyüş, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden başlayıp Zeynel Bey Türbesi'nde son buldu.



Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur ve kurum amirleri katıldı.

