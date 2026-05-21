        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman merkezli 17 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 88 şüpheli tutuklandı

        Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 122 zanlıdan 88'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 ilde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 122'e yükseldi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 88'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen "kara paraların" çeşitli hesaplara, ardından kripto hesaplara aktarılarak aklandığının tespit edilmesinin ardından 19 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlenen 143 şüphelinin yakalanması için 18 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti.

        Batman merkezli, İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Zonguldak, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'da 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 121 şüpheli yakalanmıştı, bu kişilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konularak, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Türkiye'nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Batman merkezli 17 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 88 tutuklama (2)
        Yardım etmek isterken canından oldu: Batman'da asansör boşluğuna düşen vata...
        Asansörde mahsur kalanları kurtarmak isterken boşluğa düşüp öldü
