        Batman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Batman merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman'da kendilerini özel bir bankanın müşteri temsilcisi olarak tanıtan şahıslar, bir kişiyi sağlık sigortasında biriken tutarın iade edileceği vaadiyle 1 milyon 800 bin lira dolandırdı.

        Paranın izini süren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilgili bankalardan parayı çeken 5 şüpheliyi tespit etti.

        15 Nisan'da Batman merkezli İstanbul ve İzmir'de şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda bankalardan parayı çektiği belirlenen M.G, S.E, İ.H, Y.O. ve E.T. ekiplerce gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldükleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Batman'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
        Batman'da bir evde 2 ceset bulundu
        Batman'da evde çıkan yangında 2 kişi ölü bulundu
        Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu
        Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış vaziyette ölü bulundu. Ola...
        Sason'da endemik bitki operasyonu: 4 kişiye 2 milyon 8 bin lira ceza
