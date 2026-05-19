Batman Valisi Canalp öğrencilerle bir araya geldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.





Vali Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldikleri gençlerle sohbet etti.





Canalp, burada, Batman'ın eğitim ve teknoloji alanında önemli başarılar elde ettiğini belirterek, öğrencilerin bölgesel yarışmalarda ve teknoloji alanındaki organizasyonlarda dikkat çeken dereceler elde ettiğini kaydetti.





Kentte eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Canalp, tasarım beceri atölyelerinin yapay zeka ve teknoloji sınıflarına dönüştürüldüğünü ve her yıl 50 okulda yeni teknoloji sınıfları açılarak öğrencilerin ileri teknolojilerle buluşturulduğunu söyledi.





Nasıroğlu da gençlerin başarılarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, özgüveni yüksek, çalışkan ve üretken bir gençliğin Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini vurguladı.





Konuşmaların ardından TÜBİTAK ve farklı yarışmalarda derece elde eden öğrenciler ve öğretmenlerine çeşitli hediyeler verildi.





Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer katıldı.



