        Batman Haberleri Batman Valisi Canalp, uydu kent alanında inceleme yaptı

        Batman Valisi Canalp, uydu kent alanında inceleme yaptı

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Zilek Köprüsü bölgesinde hayata geçirilecek uydu kent alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek proje alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

        Canalp, projeler planlanırken tarım alanlarının korunmasına öncelik verildiğini ve nitelikli tarım arazilerine müdahale edilmediğini belirtti.


        Uydu kentlerin doğayla iç içe, zemin artı tek katlı, villa tipi ve bahçeli yapılardan oluşacağını ifade eden Canalp, geniş yeşil alanlarla desteklenecek projelerin vatandaşlara huzurlu ve konforlu yaşam alanı sunacağını dile getirdi.


        Batman'ın mevcut yerleşim alanının yaklaşık 37 bin dönüm olduğunu söyleyen Canalp, uydu kent projelerinin ise yaklaşık 15 bin dönümlük alanda kurulacağını kaydetti.

        Canalp, Türkiye'de aynı anda 5 uydu kent projesini hayata geçiren başka bir ilin bulunmadığını, Batman'ın bu alanda öncü konumda olduğunu kaydetti.

        İlde, Amso, Diktepe, Karayün, Zilek ve Kantar bölgelerinde kurulması planlanan uydu kent projesi üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        İstanbul'da dev final!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        İşin aslı ortaya çıktı
        Putin ve Xi bir arada
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
