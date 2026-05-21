        Batman'da 20 kilogram skunk ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        BATMAN-Batman'da bir kamyonette 20 kilogram skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde durumundan şüphelenilen kamyonette arama yapıldı.

        Ekipler, aramada kamyonet kasasına zulalanmış 20 kilogram skunk ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

