Batman'da 20 kilogram skunk ele geçirildi

BATMAN-Batman'da bir kamyonette 20 kilogram skunk ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde durumundan şüphelenilen kamyonette arama yapıldı. Ekipler, aramada kamyonet kasasına zulalanmış 20 kilogram skunk ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

