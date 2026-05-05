Batman'da 72 firari hükümlü yakalandı

Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 2-30 Nisan'da haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 72 hükümlü yakalandı.



Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

