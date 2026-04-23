        Batman'da artan yağış çiftçileri verim konusunda umutlandırdı

        Batman'da artan yağışla çiftçiler bu yıl tarlalardan yüksek verim bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, AA muhabirine, bu yıl kente yüksek miktarda yağış düştüğünü belirtti.

        Geçen üretim sezonunda yağış miktarının bölgesel olarak farklılık gösterdiğini anlatan Aydiş, "Bu sene genel olarak hem Batman'da hem de bölgemizde yağışlar konusunda bir sıkıntı söz konusu değildir." dedi.

        Bu yıl rekoltenin geçen seneye nazaran çok daha iyi olacağını belirten Aydiş, şunları kaydetti:

        "Buğdayda, kuru arazilerde normalde dekara 400-450 kilogram alıyoruz. Geçen sene bu miktar bazı yerlerde 100 kilograma kadar düştü. Bu yıl kuru alanlardan beklentimiz 450-500, sulu arazilerde de 600-700 kilogramdır."

        Yağışlı yıllarda hububatta pas hastalığının oluştuğunu dile getiren Aydiş, çiftçilerin bu hastalıkla mücadele etmeye çalıştığını anlattı.

        Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy köyünde çiftçilik yapan Ferhan Seçen ise 72 dekar arazisinin 42'sine mercimek, 30'una da buğday ektiğini belirtti.

        Normal şartlarda buğdayda dekara yaklaşık 400 kilogram verim aldıklarını dile getiren Seçen, geçen yıl kuraklık nedeniyle bu miktarın 130 kilograma kadar düştüğünü anımsattı.

        Bu yıl yüksek miktardaki yağış nedeniyle verim beklentilerinin arttığını ifade eden Seçen, "Bu yıl dekara verimin 400-500 kilograma kadar çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

