        Batman'da diş hekimi adayları kırsaldaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyor

        Batman'da diş hekimi adayları kırsaldaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gören gönüllü gençler kırsaldaki okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyor.

        Giriş: 06.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Batman Üniversitesinin "Üniversite-Köy Buluşmaları" projesi kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören bir grup gönüllü genç ile akademisyenler köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilere hem ağız ve diş sağlığı taraması hem de sağlığın korunması için bilgilendirme yapıyor.

        Gönüllü üniversiteli gençlerin bir durağı da Beşiri ilçesinin Asmadere köyündeki Asmadere İlkokulu ve Ortaokulu oldu.

        Daha önce 3 köyde daha bu hizmeti sunan gençlerin hedefi, kırsalda daha çok çocuk ve gence ulaşmak.

        - "Ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz"

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, hayata geçirdikleri proje doğrultusunda öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte Asmadere köyünü ziyaret ettiklerini söyledi.

        Köydeki okulda öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunduklarını belirten Demir, projede ziyaret ettikleri köy sayısının 4'e ulaştığını anlattı.

        Demir, "Bu, son köyümüz de olmayacak. Gitmedik köy, basmadık toprak bırakmama amacındayız. Bu çalışmayla diş çürüklerinin erken teşhisinin yanı sıra çocuklarda erken yaşlarda ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Veysel Eratilla da Rektör Demir'in talimatı doğrultusunda başlattıkları sosyal sorumluluk çalışmasını sürdürdüklerini bildirdi.

        Asmadere köyünde yaklaşık 100 öğrenciyi ağız ve diş sağlığı taramasından geçirdiklerini kaydeden Eratilla, "Bu taramalar sonucu dişinde çürük tespit ettiğimiz çocukları üniversitemizde tedavi ediyoruz. Burada öğrencilere ağız ve diş sağlığının önemini anlatıyoruz. Onlara diş fırçalama eğitimi de veriyoruz. Diş fırçası ve diş macunu hediye ediyoruz. Diş fırçalama alışkanlığını edinmelerini amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra bu ziyaretle varsa eğer diş hekimi fobilerinden de kurtulmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2. sınıf öğrencisi Taha Atasoy ise köylerde çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek, bu hizmeti gönüllülük esasıyla yürüttüklerini dile getirdi. Atasoy, bu hizmetin devam edeceğini söyledi.

        Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Muhammed Tarhan da gönüllü arkadaşları ve beraberlerindeki akademisyenlerle yürüttükleri çalışmada çocuklara ağız hijyeni hakkında bilgiler de verdiklerine dikkati çekerek, bu güzel sosyal sorumluluk çalışmasında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

