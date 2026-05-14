Batman'da engelli bireyler ve aileleri piknikte buluştu

Batman'da "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu ve "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında engelli bireyler ve aileleri için piknik etkinliği düzenlendi.





Batman Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batman Belediyesi iş birliğiyle Jiyan Park'ta düzenlenen etkinliğe, Vali Ekrem Canalp da katıldı.



Alanda bulunan engelli bireyler ve aileleriyle ilgilenen Canalp, onlarla bir süre sohbet etti.



Vali Canalp, burada gazetecilere, yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla piknik etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Bu tür etkinliklerin engelli bireylerle vakit geçirmek ve onların taleplerini anlamak adına önemli bir fırsat olduğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:



"Devlet olarak gerek Batman'da gerekse 81 vilayetimizde tüm engellilere yönelik hizmetlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Ailenin korunması ve toplumun aile yapısı üzerine inşası sürecinin devamı için devlet olarak her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu desteklerimiz kararlılıkla devam edecek."



Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy ve kurum amirleri katıldı.



