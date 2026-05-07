Batman'da "Fidan Üretim Üssü" projesinin tanıtımı yapıldı

Batman'da meyve fidanı üretimini artırmak amacıyla kurulacak "Fidan Üretim Üssü" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.



Valilik öncülüğünde, İl Özel İdaresi, belediye ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman desteğiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında, Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyünde 450 dekarlık alanda üretim üssü kurulacak.



Kentte meyve fidanı üretiminde bölgenin önemli merkezlerinden biri olunması hedeflenen tesiste yıllık en az 1 milyon fidan üretimi planlanıyor.



Tesiste fıstık, incir, üzüm, zeytin, böğürtlen ve cennet hurması gibi birçok meyve türünün üretimi gerçekleştirilecek.



Programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, dağları yeşertmeyi hedeflediklerini söyledi.



İyi bir tempoyla memleketin her tarafına fidanları toprakla buluşturacaklarını belirten Canalp, "Toplam 450 dönüm arazide devasa bir fidanlık yapacağız. Şu anda bahar döneminde fidanları dikiyoruz. Dikim zamanı geldiğinde memleketimizin bütün köylerinde dikeceğiz. Orman işletmemiz şu anda iklimi ve toprak yapısı uygun olan yerlerin tespitini yapıyor. O yerlerin hepsine meyve veren ağaçları dikeceğiz." dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer de Vali Canalp'in destekleriyle birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.



Tuncer, Batman Çayı Islah Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmanın kente hayırlı olmasını diledi.



Programa, İl Jandarma Komutanı Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

