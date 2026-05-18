Batman'da fıstık bahçesi gelincik ve hardal çiçekleriyle renklendi

Batman'da fıstık bahçesinde açan gelincik ve hardal çiçekleri güzel görüntü oluşturdu. Kentte havaların ısınmasıyla Demirbilek köyünde yer alan fıstık bahçesinde gelincik ve hardal çiçekleri açtı. Özellikle fıstık fidanlarının arasında sürümü yapılmamış sıra üzerinde yoğun olarak açan çiçekler, bahçeyi sarı ve kırmızıya bürüdü. Bölgede güzel manzara oluşturan çiçekler, dronla görüntülendi.

