Batman'da gümrük kaçağı 6 bin 282 paket sigara ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 bin 282 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı 6 bin 282 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

