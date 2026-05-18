Batman'da öğrencilere yönelik "Kariyer Günleri ve Meslek Tanıtımı Konferansı" düzenlendi

Batman'da, öğrencilere yönelik "Kariyer Günleri ve Meslek Tanıtımı Konferansı" yapıldı.





Batman Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile akademisyen-yazar Prof. Dr. Şemsettin Dursun, öğrencilerle bir araya geldi.





Nasıroğlu, eğitim hayatın kariyer yolculuğuna uzanan süreçte edindiği deneyimlerini paylaştı.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Nasıroğlu, gençlere çok çalışmaları gerektiğini söyledi.





Nasıroğlu, "Kendi emeğinizle ayakta durun, özgüvenli olun, hedef koyun ve disiplinli bir şekilde çalışın. Başarı sabır ve azimle gelir." dedi.





Dursun da öğrencilere deneyimlerini aktararak, tavsiyelerde bulundu.





Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, katkılarından dolayı Nasıroğlu ve Dursun'a teşekkür ederek, etkinliğin öğrenciler açısından verimli geçtiğini ifade etti.





Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Aydın ve öğretmenler katıldı.



