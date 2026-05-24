Batman'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, E.S. (26), M.S. (22), R.S. (56) ve İ.S. (55) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.