Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde 2 araç durduruldu. Narkotik köpeğinin yardımıyla araçlarda yapılan aramada, 9 kilo 400 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.