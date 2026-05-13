Batman'ın zengin bitki çeşitliliği kayıt altına alınıyor

        İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batman'ın zengin bitki çeşitliliği, yürütülen çalışmayla kayıt altına alınıyor.

        Giriş: 13.05.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Batman, ovalarının yanı sıra yüksek dağları ve değişken yükseltileriyle çeşitli bitkilere ev sahipliği yapıyor.

        Coğrafi konumu dolayısıyla güney bölgelerinde sıcak, kuzey kesimlerinde daha serin bir havanın hakim olduğu Batman'da, iklim çeşitliliği bölgede zengin bir bitki popülasyonunun oluşmasına imkan sağlıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve 6 ay sürecek çalışmayla da il genelindeki bitki türleri tespit edilerek kayıt altına alınıyor.

        Çalışma kapsamında, kentte hangi bitki türlerinin bulunduğu, bu bitkilerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı ve çiçeklenme dönemleri gibi teknik veriler toplanarak şehrin güncel bitki atlası oluşturulacak.

        - Bütün köyler gezilecek

        İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, AA muhabirine, Batman'ın, Mezopotamya'nın kalbi bir bölgede kurulmuş olduğunu söyledi.

        Kentte üç farklı coğrafya, topografik ve iklimsel yapının bulunduğunu belirten Tuncer, şunları kaydetti:

        "Batman, güney ve kuzey ekseninde uzanmış bir şehir. Güneyinde Gercüş ve Hasankeyf bölgesinde daha sıcağı seven bitkilerin yaygınlaştığını görüyoruz. Beşiri ve şehir merkezinin bulunduğu bir kuşak var. Bu kuşak daha çok Batman Ovası ve kısmi tepelerden, dağlardan oluşuyor. Üçüncü yöremiz ise Kozluk ve Sason bölgesidir. Şehrin güney ve kuzeye uzanmış olması, sıcağın ve soğuğun dengelendiği, aynı anda yaşandığı bir coğrafya oluşturuyor."

        Tuncer, kentin 550'den başlayarak 3 bin 500 rakımlara kadar çıkan yükseltiye sahip olduğunu, bu durumun da farklı iklim özelliklerinin görülmesine ve farklı bitki türünün yaşamasına imkan sağladığını aktardı.

        Daha çok doğaseverin, tıbbi aromatik bitkilere ilgi duyan insanların kentin flora zenginliğinden haberdar olabilmesi ve bu çeşitliliği kayıt altına almak için çalışma başlattıklarını ifade eden Tuncer, "Ağırlıklı tıbbi ve aromatik bitkilerin hangi rakımda yaşadığına, hangi miktarda var olduğuna dair bir saha çalışmasıdır. Yüzlerce, belki binlerce farklı bitki türünü, otsu ve birçok endemik bitkinin yaşadığı bu coğrafyadaki zenginliği, bu çalışma kapsamında ortaya çıkaracağız." dedi.

        Martta başlayan çalışmaların 6 ay süreceğini belirten Tuncer, ziraat mühendisi personelin, ağustosun sonuna kadar Batman'ın bütün köylerini ve bitkisel lokasyonlarını gezeceğini bildirdi.

        Tuncer, "Buralarda nadide, bizim de henüz farkında olmadığımız, Batmanlı hemşerilerimizin, ülkemizin de henüz farkında olmadığı birçok tıbbi, aromatik bitki türünü keşfedecek ve bunları bizlerle paylaşacaklar." ifadelerini kullandı.

        - "Kırsalda muhtar ve köylülerden de istifade ediyoruz"

        Saha çalışmasını yürüten ziraat mühendisi Bayram Zırığ da kentin tıbbi ve aromatik türler açısından zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu söyledi.

        Farklı ilçelerde farklı bitki türlerinin bulunduğunu anlatan Zırığ, şöyle konuştu:

        "Mesela zuzubak, helise, bıçkın otu sadece Sason ve Kozluk ilçelerinde var. Hasankeyf, Beşiri ya da merkeze yakın ovalarda ise ebegümeci, sığır kuyruğu, papatya gibi tıbbi bitkiler daha yoğunlukta. Kenger otu ise kentin neredeyse tamamında görülebilmektedir. Kırsalda muhtar ve köylülerden de istifade ediyoruz. Bu işi bilen, bitkilerle ilgilenen ya da daha önce gören, kullanan kişiler varsa onlara da danışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

