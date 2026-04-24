        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde özel bireyler el becerilerini geliştirerek sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Batman Belediyesi tarafından inşa edilerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne devredilen yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu merkez, 12 Eylül 2025'ten bu yana hizmet veriyor.

        Merkezde, özel bireyler için atölyeler, ortak yaşam alanları ile bireysel ve grup eğitim odaları yer alıyor.

        Resim, müzik, ahşap, seramik, bilgisayar ve drama gibi çeşitli alanlarda kursların düzenlendiği merkezde, ayrıca spor salonu, yüzme ve hidroterapi havuzları, fizik tedavi, uzay terapi, ergoterapi ve duyu bütünleme alanlarında hizmet veriliyor.

        Merkez bünyesinde 11 bireysel ve 7 grup eğitim odasında özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor.

        - "Burası hem eğitim hem de rehabilitasyon hizmeti veriyor"

        Engelli Aktif Yaşam Merkezi Müdürü Veysi Topkan, AA muhabirine, merkezin açılışının, 12 Eylül 2025'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldığını söyledi.

        Topkan, 5 bini kapalı olmak üzere 7 bin metrekare alan üzerine kurulan merkezde atölyeler, ortak yaşam alanları, bireysel ve grup eğitim alanlarının mevcut olduğunu belirtti.

        Atölyelerde halen aktif olarak resim, müzik, ahşap, seramik, bilgisayar, drama, Kur'an kursu verildiğini ifade eden Topkan, kurslara günlük 150 kişinin katıldığını kaydetti.

        Topkan, şöyle devam etti:

        "Öncelikli olarak özel gereksinimli bireylerimizin psikososyal motor becerilerini geliştirmeye yönelik kurslarımız var. Burada özel gereksinimli bireylerimizi ihtisaslaşabilecekleri bir alanda geliştiriyoruz. Mesela müzik alanında piyanoyu ve darbukayı iyi bir düzeyde çalabilecek bireylerimiz bulunuyor. Bilgisayar programlarında kademeli olarak bireylerimiz iyi bir şekilde eğitim alıyor."

        Özel bireylerin öncelikle sosyalleşmek amacıyla merkeze geldiğini anlatan Topkan, "Burası hem bir eğitim hem de rehabilitasyon hizmeti veriyor. Bireylerimiz buraya gelince farklı bir yer, farklı bir nefes ve farklı bir ortamla karşılaşıyor. Kendi özbenliklerinin farkında oluyorlar. Bu da onların sosyalleşmesine imkan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Ailelerden de olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getiren Topkan, özel bireylerin de merkezde mutlu olduğunu anlattı.

        - "Çok güzel bir ortam var"

        Merkeze gelen özel bireylerden Hasan Akkuş da daha önce sosyal hayatı olmayan içine kapanık bir birey olduğunu, Engelli Aktif Yaşam Merkezi sayesinde bu durumdan kurtulduğunu söyledi.

        İhsan Işık ise haftanın 5 günü düzenlenen kurslara katıldığını anlatarak, merkezde çok güzel vakit geçirdiğini belirtti.

        Merkez sayesinde el becerisinin geliştiğini, sosyalleştiğini kaydeden Işık, "Çok güzel bir ortam var. Çok güzel arkadaşlarımız var. Allah razı olsun. Hepsi çok güzel. Hocalarımız çok ilgili." dedi.

        Münevver Tunç da merkezden fizik tedavi hizmeti aldığını, ayrıca ahşap ve el sanatları kurslarını katılarak sosyal aktivitelerden yararlandığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

