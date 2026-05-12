Kozluk'ta Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinliği

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Kozluk Sağlık Müdürlüğü ekipleri Samanyolu köyünde kurulan farkındalık standında vatandaşlara aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi. Kozluk Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Çağla Konak, vatandaşlarla görüşerek günlük tuz tüketiminin azaltılması konusunda uyarıda bulundu. Program kapsamında tansiyon ölçümleri yapılırken, günlük yaşamda sık tüketilen bazı hazır gıdalardaki gizli tuz oranları anlatıldı. Bilgilendirme çalışmalarında, aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanırken, vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunuldu. Yetkililer, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

