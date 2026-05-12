        Kozluk'ta Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinliği

        Kozluk'ta Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinliği

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Kozluk Sağlık Müdürlüğü ekipleri Samanyolu köyünde kurulan farkındalık standında vatandaşlara aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi.


        Kozluk Sağlık Müdürlüğü Eğitim Hemşiresi Çağla Konak, vatandaşlarla görüşerek günlük tuz tüketiminin azaltılması konusunda uyarıda bulundu.


        Program kapsamında tansiyon ölçümleri yapılırken, günlük yaşamda sık tüketilen bazı hazır gıdalardaki gizli tuz oranları anlatıldı.


        Bilgilendirme çalışmalarında, aşırı tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanırken, vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunuldu.


        Yetkililer, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

