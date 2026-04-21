Kozluk'ta sağlık çalışanlarına "hukuki sorumluluk" eğitimi
Batman'ın Kozluk ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik "hukuki sorumluluk" eğitimi verildi.
Kozluk Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda, İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Hizmetleri Birimince, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kozluk Devlet Hastanesi'nde görevli hekim, diş hekimi ve diğer sağlık personeline, "muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde gerçekleştirdikleri tıbbi işlem ve uygulamalardan doğan hukuki sorumluluklar" konusunda eğitim verildi.
İlçe Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, katkılarından dolayı hukuk birimi yetkililerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.