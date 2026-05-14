Kozluk'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
Batman'ın Kozluk ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yanıkkaya Ortaokulu'nda 2. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na yoğun katılım sağlandı.
Bilimsel çalışmaların sergilendiği fuarda, 35 öğrenci tarafından hazırlanan 14 proje, fuarda sergilendi.
"Dene-Yap Atölyesi", "Ben Kimim Atölyesi", gösteri deneyleri ve yüz boyama etkinliklerinin de yer aldığı fuarın öğrencilerde araştırma, geliştirme ve bilimsel düşünme becerilerine katkı sunulması hedefleniyor.
Programa, Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
