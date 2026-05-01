MHP Batman İl Başkanı Çetin, tekstil, inşaat ve sanayi işçilerini ziyaret etti

MHP Batman İl Başkanı Muhammed Arif Çetin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tekstil, inşaat ve sanayide çalışan işçileri ziyaret etti.



İşçilerle bir süre sohbet eden Çetin, tekstil atölyesindeki işçilerle yemek yedi.



Burada açıklamada bulunan Çetin, üretimin her aşamasında emeği bulunan işçilerin toplumun asıl gücü olduğunu söyledi.



Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Çetin, "Bugün nasırlı ellerin, helal lokma peşinde koşanların ve ülkemizin geleceğini inşa edenlerin günü. Bizler, 'işçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz' diyen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Kentimizin sanayisinde, tekstilinde ve her bir binasının harcında emeği bulunan kardeşlerimizin yanındayız. Onların refahı ve huzuru, şehrimizin huzuru demektir." ifadelerini kullandı.

