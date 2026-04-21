        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Sason'da futsal turnuvası düzenlendi

        Sason'da futsal turnuvası düzenlendi

        Batman'ın Sason ilçesinde "Ortaokullar Arası 2. Küme Futsal Turnuvası" yapıldı.

        Giriş: 21.04.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Sason'da futsal turnuvası düzenlendi

        Batman'ın Sason ilçesinde "Ortaokullar Arası 2. Küme Futsal Turnuvası" yapıldı.


        Sason Kapalı Spor Salonu'nda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen turnuvaya, 9'u erkek, 8'i kız 17 takım katıldı.


        Turnuvada erkekler kategorisinde Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu birinci olurken, Çilekli Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu üçüncü oldu.


        Kızlar kategorisinde ise Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu birinci olurken, Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, Yunus Emre Ortaokulu da üçüncülük elde etti.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serdar Şahin, turnuvaya katılan öğrencilerin azim ve mücadelelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların gençlerin fiziksel gelişiminin yanı sıra takım ruhu, kardeşlik ve disiplin kazanmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?

        Batman'da grup köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Batman'da grup köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kozluk'ta sağlık çalışanlarına "hukuki sorumluluk" eğitimi
        Kozluk'ta sağlık çalışanlarına "hukuki sorumluluk" eğitimi
        Sason'da öğrencilere yönelik sağlık ve bilinçlendirme eğitimi verildi
        Sason'da öğrencilere yönelik sağlık ve bilinçlendirme eğitimi verildi
        Kozluk'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
        Kozluk'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
        Batman'da dağdan kopan dev kayalar 10'dan fazla yolu ulaşıma kapattı
        Batman'da dağdan kopan dev kayalar 10'dan fazla yolu ulaşıma kapattı
        Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Batman'da sağanak nedeniyle çökme meydana gelen kara yolu ulaşıma kapatıldı