        Batman Haberleri Tarihi Hasankeyf'te üniversite öğrencileri kano ve SUP etkinliğinde bir araya geldi

        Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince tarihi Hasankeyf ilçesinde öğrencilere yönelik kano ve SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Batman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında 150 öğrenci ve 10 akademisyen su sporları etkinliğinde bir araya geldi.

        Ilısu Baraj Gölü'nde su sporları etkinliğine katılıp kano ve SUP kullanan öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, tarihin gölgesinde 150 öğrenciye yönelik kano ve SUP etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Su sporlarının denizin olduğu illerde yapıldığını ancak Ilısu Barajı'nın devreye alınmasıyla artık Batman'da da su sporlarının yapılabildiğini belirten Demir, "Sadece denizin olduğu illerde yapılan su sporlarını biz bugün Batman Üniversitesi öğrencilerimizin ayağına getirdik." dedi.

        Spor Bilimleri Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi Berzan Şimşek de medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Hasankeyf'te kano ve SUP etkinliği düzenlediklerini, etkinliğin Turizm Haftası'na denk gelmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu belirtti.

        Şimşek, "Amacımız Hasankeyf'te, Batman'da su sporlarını yaymak, geliştirmek. Hasankeyf bizim için aslında bir miras, büyük bir hazine. Bu alanı değerlendirmemiz gerekiyor. Bu vesileyle etkinliği özellikle Hasankeyf'te yapmayı tercih ettik." diye konuştu.

        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Mervan Yaşar ise etkinlikte arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdiğini ifade etti.

        Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencisi Ayşenur Ulum da arkadaşlarıyla birlikte çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

