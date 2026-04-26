Üniversiteliler, kırsaldaki öğrencileri ebru sanatıyla buluşturuyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da gönüllü üniversite öğrencileri, kırsaldaki okullarda okuyan öğrencileri ebru sanatıyla tanıştırıyor.



Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında, kırsalda eğitim gören öğrenciler ebru sanatıyla buluşturuluyor.



Gönüllü 8 üniversite öğrencisi ve 4 akademisyenin katılımıyla Kavakdibi İlkokulu/Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere ebru sanatının incelikleri, amacı ve nasıl yapıldığı anlatıldı, ardından öğrencilerle birlikte ebru yapıldı.



İlk kez ebru yapan öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.



Kırsaldaki başka okullarda da kurulacak atölyelerle daha çok öğrencinin bu sanatla buluşturulması hedefleniyor.



- Daha fazla köy okuluna ulaşılması hedefleniyor



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Feza Keleş Şahbudak, AA muhabirine, üniversite olarak dezavantajlı bireylere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Başta özel bireyler olmak üzere kırsaldaki öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttüklerini anlatan Şahbudak, şöyle konuştu:



"Bu kez etkinlik için Kavakdibi köy okuluna geldik. Öğrencilerin sanatla buluşmasını sağlamak, belki ileride sanatçı olabilecek çocukların bu sanat hakkında fikir sahibi olmalarına katkı sunmak amacıyla ebru etkinliği düzenledik."



Şahbudak, Batman Üniversitesinin desteğiyle daha fazla köy okuluna ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.



- "Çocuklar çok mutlu oldu"



Geleneksel El Sanatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi İkranur Yanardağ da kırsalda yaşayan öğrencilerin sanatla buluşması ve mutlu olmaları için çaba gösterdiklerini dile getirdi.



Yanardağ, kırsaldaki öğrencilerin merkezdeki akranlarına göre sanatla buluşma imkanlarının daha sınırlı olduğunu belirterek, "Köye gönüllü geldik. Birlikte ebru yaptık ve çocuklar çok mutlu oldu. Aralarında ileride çok iyi yerlere gelebilecek yetenekli öğrenciler de var. Onların yüzündeki mutluluk bizi daha da motive etti." ifadelerini kullandı.



Öğrenci Nurcan Güneş ise etkinliğe gönüllü olarak katıldığını belirterek, çok mutlu olduğunu anlattı.



Güneş, "Öğrencilerin yüzündeki gülümsemeyi görmek, böyle bir projede yer almaktan dolayı memnuniyetimi artırdı. Bu tür projelere ilgim daha da arttı. İnşallah daha fazla köy okuluna ulaşıp, çocukları sanatla buluştururuz." dedi.



Köy okulunda eğitim gören öğrencilerden Sabri Erol de üniversite öğrencileriyle birlikte ebru yaptıklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.



Rabia Demir de "İlk kez ebru yaptım. Güzel bir çalışma oldu. Köyümüze gelen üniversite öğrencilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

