        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Üniversiteliler, kırsaldaki öğrencileri ebru sanatıyla buluşturuyor

        Üniversiteliler, kırsaldaki öğrencileri ebru sanatıyla buluşturuyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da gönüllü üniversite öğrencileri, kırsaldaki okullarda okuyan öğrencileri ebru sanatıyla tanıştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Üniversiteliler, kırsaldaki öğrencileri ebru sanatıyla buluşturuyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da gönüllü üniversite öğrencileri, kırsaldaki okullarda okuyan öğrencileri ebru sanatıyla tanıştırıyor.

        Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında, kırsalda eğitim gören öğrenciler ebru sanatıyla buluşturuluyor.

        Gönüllü 8 üniversite öğrencisi ve 4 akademisyenin katılımıyla Kavakdibi İlkokulu/Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere ebru sanatının incelikleri, amacı ve nasıl yapıldığı anlatıldı, ardından öğrencilerle birlikte ebru yapıldı.

        İlk kez ebru yapan öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

        Kırsaldaki başka okullarda da kurulacak atölyelerle daha çok öğrencinin bu sanatla buluşturulması hedefleniyor.

        - Daha fazla köy okuluna ulaşılması hedefleniyor

        Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Feza Keleş Şahbudak, AA muhabirine, üniversite olarak dezavantajlı bireylere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Başta özel bireyler olmak üzere kırsaldaki öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları yürüttüklerini anlatan Şahbudak, şöyle konuştu:

        "Bu kez etkinlik için Kavakdibi köy okuluna geldik. Öğrencilerin sanatla buluşmasını sağlamak, belki ileride sanatçı olabilecek çocukların bu sanat hakkında fikir sahibi olmalarına katkı sunmak amacıyla ebru etkinliği düzenledik."

        Şahbudak, Batman Üniversitesinin desteğiyle daha fazla köy okuluna ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        - "Çocuklar çok mutlu oldu"

        Geleneksel El Sanatları Bölümü 1. sınıf öğrencisi İkranur Yanardağ da kırsalda yaşayan öğrencilerin sanatla buluşması ve mutlu olmaları için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

        Yanardağ, kırsaldaki öğrencilerin merkezdeki akranlarına göre sanatla buluşma imkanlarının daha sınırlı olduğunu belirterek, "Köye gönüllü geldik. Birlikte ebru yaptık ve çocuklar çok mutlu oldu. Aralarında ileride çok iyi yerlere gelebilecek yetenekli öğrenciler de var. Onların yüzündeki mutluluk bizi daha da motive etti." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Nurcan Güneş ise etkinliğe gönüllü olarak katıldığını belirterek, çok mutlu olduğunu anlattı.

        Güneş, "Öğrencilerin yüzündeki gülümsemeyi görmek, böyle bir projede yer almaktan dolayı memnuniyetimi artırdı. Bu tür projelere ilgim daha da arttı. İnşallah daha fazla köy okuluna ulaşıp, çocukları sanatla buluştururuz." dedi.

        Köy okulunda eğitim gören öğrencilerden Sabri Erol de üniversite öğrencileriyle birlikte ebru yaptıklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Rabia Demir de "İlk kez ebru yaptım. Güzel bir çalışma oldu. Köyümüze gelen üniversite öğrencilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        1,5 milyon liralık altınlarını 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılara kaptı...
        1,5 milyon liralık altınlarını 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılara kaptı...
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, kupasını aldı
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, kupasını aldı
        Batman'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Batman'da yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Batman'da çiftçilere 'yanlış ilaçlama' uyarısı
        Batman'da çiftçilere 'yanlış ilaçlama' uyarısı
        Batman'da yola düşen kayaların kapattığı grup köy yolu ulaşıma açıldı
        Batman'da yola düşen kayaların kapattığı grup köy yolu ulaşıma açıldı