        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Uzuv kaybı yaşayan hayvanlar için atık pet şişelerden protez üretiyorlar

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da lise öğrencilerinin hayata geçirdiği proje çerçevesinde, uzuv kaybı yaşayan sahipsiz hayvanlar için atık pet şişelerden 3D yazıcıyla düşük maliyetli protez üretiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Farabi Anadolu Lisesinde okuyan Yelda Yeter, İrem Buluç ve İsa Arığtekin, çeşitli nedenlerle uzuv kaybı yaşayan sahipsiz hayvanlar için "Vicdanın Teknolojisi Projesi"ni hazırladı.

        Proje çerçevesinde doğadan toplanan atık pet şişeler işlenerek 3D yazıcılarla protez, ortez ve atel gibi tıbbi destek aparatlarına dönüştürülüyor.

        Danışman öğretmen Rabia Barışan Arslan öncülüğünde yürütülen proje ile sadece sahipsiz hayvanlara değil, felçli bireyler için de düşük maliyetli tıbbi destek aparatı üretilebiliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, AA muhabirine, öğrencilerin hazırladığı projenin değerler eğitimi kapsamında hayırseverlik ve yardımseverlik konusunda ortaya konulmuş önemli bir proje olduğunu söyledi.

        Ciğer, projenin sahipsiz hayvanlara protez gibi tıbbi aparatlara dönüşmesi açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Proje danışman öğretmeni Rabia Barışan Arslan, dünyaya örnek olarak gösterilen Sıfır Atık Projesi'ne destek ve sahipsiz hayvanlara umut olmak için böyle bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

        Proje kapsamında atık pet şişeleri toplayarak ilk etapta 3D yazıcıların sarf malzemesi olan filamente (Fused Deposition Modeling tipi 3D yazıcılarda nesneleri katman katman oluşturmak için kullanılan termoplastik ham madde) dönüştürdüklerini belirten Arslan, daha sonra da yazıcılarda çeşitli tıbbi aparatlar yapıldığını ifade etti.

        Arslan, şunları kaydetti:

        "Batman Belediyesi Hayvan Barınağımız ile ortak çalışarak uzuv kaybı yaşayan ampute dostlarımıza protez, maddi imkansızlıklardan dolayı tıbbi cihazlara erişmekte sorun yaşayan felçli bireyler için atel ve ortez üretiyoruz. Üreterek iyileşme adını verdiğimiz bu modelle öğrencilerimiz sadece bir atığı tıbbi bir cihaza dönüştürmüyor, içlerindeki yardımseverlik ve vicdan algısını da yeniden inşa ediyor."

        - "Amacımız okullarda bu üretimi yaygınlaştırmak"

        Öğrencilerden İsa Arığtekin, amaçlarının ampute olmuş hayvanlara veya çeşitli sebeplerle sakatlık yaşayan bireylere atel, ortez ve protez üretmek olduğunu kaydetti.

        İrem Buluç da "İnsanlara yardım etmek gerçekten çok güzel bir duygu. Hayvanlara yardım edince de çok mutlu oluyoruz. Amacımız okullarda bu üretimi yaygınlaştırmak ve daha büyük bir atölye oluşturmak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

