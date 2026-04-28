Bayburt'ta "baharın habercisi" çiğdemler doğaya renk kattı
Bayburt'ta açan "baharın habercisi" çiğdemler, canlanan doğada güzel görüntü oluşturdu.
Giriş: 28.04.2026 - 10:54
Çetin geçen kışın ardından havanın ısınmaya başlamasıyla yüksek kesimlerde beyaz, pembe ve mor çiğdemler açtı.
Çiğdemler, karların erimeye başladığı bölgede doğaya renk kattı.
Yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği mendereslerin etrafında açan çiçekler, güzel manzara sunuyor.
