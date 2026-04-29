Bayburt'ta kaçakçılık operasyonu

Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü. Kentte bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, pompalı tüfek, tabanca, 68 fişek, 21 kilo 580 gram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 20 kilogram nargile kömürü, 116 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan F.K, S.Ç, ve E.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.