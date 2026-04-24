Bayburt'ta kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor

Bayburt'ta kar ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.



Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece boyunca devam etti. Yağış, sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde karla karışık yağmura dönüştü.



Kentte yüksek kesimler ise kar yağışıyla beyaza büründü.



Bayburt-Erzurum ve Bayburt-Gümüşhane kara yolunun bazı kesimleri karla kaplandı.



Sisin etkili olduğu bölgede zaman zaman araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

