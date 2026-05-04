Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta karların erimesiyle şelalelerin debisi artmaya başladı

        Bayburt'ta karların erimesiyle şelalelerin debisi artmaya başladı

        Bayburt'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde karların erimesine bağlı olarak şelalelerin debisi yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 12:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta karların erimesiyle şelalelerin debisi artmaya başladı

        Bayburt'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde karların erimesine bağlı olarak şelalelerin debisi yükseldi.

        Kentin yüksek kesimlerinde kış aylarında kar kalınlığı yer yer 2 metreye kadar ulaştı. Bahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı.

        Bahar yağmurlarıyla birleşen kar suları, şelalelerin daha gür akmasına neden oldu.

        Metrelerce yükseklikteki kayalıklardan süzülerek güzel görüntüler oluşturan şelaleler, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

        Canlanan doğayla bütünleşen, karların erimesi ve yağışlarla daha coşkulu akan merkeze bağlı Kavakyanı köyündeki şelaleler dronla kaydedildi.

        Doğa fotoğrafçısı Furkan Oltulu, AA muhabirine, karların erimeye başlamasıyla derelerin debisinin arttığını söyledi.

        Bunu fırsat bilerek Kavakyanı köyündeki şelaleleri fotoğraflamak için bölgeye gittiklerini belirten Oltulu, "Burası çok güzel görüntüler sunuyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Bayburt son dönemde zaten doğaseverleri ağırlıyor. Buraya gelmelerini de tavsiye ediyorum." dedi.

        Köy sakinlerinden Abdullah Durak da köylerindeki şelalelerin karların erimesiyle birlikte daha coşkun aktığını dile getirerek, doğaseverlerin bu şelaleleri keşfetmesini beklediklerini aktardı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        19 Mayıs voleybol turnuvası başvuruları bugün sona eriyor
        19 Mayıs voleybol turnuvası başvuruları bugün sona eriyor
        Bayburt'ta öğrenciler Safahat'ı yorumladı
        Bayburt'ta öğrenciler Safahat'ı yorumladı
        Bayburt Lisesi öğrencileri kitapları sahneye taşıdı
        Bayburt Lisesi öğrencileri kitapları sahneye taşıdı
        Bayburt'ta iki farklı arılığı talan eden ayılar köpek havlayınca kaçtı
        Bayburt'ta iki farklı arılığı talan eden ayılar köpek havlayınca kaçtı
        Bayburt TRSM'den hastalar ve ailelerine sosyal destek
        Bayburt TRSM'den hastalar ve ailelerine sosyal destek
        Bayburt'ta TRSM hastalarına spor ve moral etkinliği
        Bayburt'ta TRSM hastalarına spor ve moral etkinliği