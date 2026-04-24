Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tanıtıldı

        Bayburt İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 22:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TSKGV Erzurum Bölge Temsilcisi Ahmet Avcı, valilik salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vakfın ülke için önemini daha iyi anlayabilmek adına dünyanın bugün geldiği noktayı çok iyi analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

        Dünyada güç dengelerinin değiştiği, güvenlik endişelerinin ön plana çıktığı, belirsizliklerin yükseldiği bir dönemden geçildiğini belirten Avcı, Türkiye'nin asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olan bir coğrafyanın tam merkezinde yer aldığını ifade etti.

        Avcı, Türkiye'nin tarihten aldığı derslerin de etkisiyle son yıllarda savunma sanayinde bir başarı hikayesi yazdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu güçlü ve yerinde irade, bugünkü küresel şartlarda Türkiye'yi avantajlı bir konuma getirmiştir. Bu güçlü irade sayesindedir ki Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinde yalnızca bölgesel değil, küresel bir güç haline gelmiştir. Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın Endonezya'ya, tersanelerimizde üretilen askeri gemilerin Portekiz'e, HÜRJET'in ise İspanya'ya uzanan ihracat örnekleri, bunun en güzel örneklerini teşkil ettiği gibi Türkiye'ye olan güvenin de bir göstergesi olmaktadır."

        TSKGV'nin de bu çalışmaların tam merkezinde yer aldığını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de savunma sanayine yön veren, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN şirketleri vakıf şirketleridir. Bu şirketlerimiz Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerinin omurgasını oluşturmaktadır. Bu şirketlerimizde çalışan sayımıza baktığımızda yaklaşık 45 bin kişi görev yapmaktadır. Yaş ortalaması dünyadan genç olan, dinamik bir teknoloji ordusuna sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Şunun farkındayız ki, ülkemizin en değerli varlığı, yetişmiş ve vatansever insan kaynağıdır. Yakın gelecekte de çok sayıda gencimize bu şirketlerimizde yeni iş imkanları ortaya çıkacaktır. O yüzden gençlerimize de vakfımızın ve vakıf şirketlerimizin yaptıkları faaliyetleri takip etmelerini şiddetle tavsiye ediyorum."

        Toplantıya, Vali Mustafa Eldivan'ın yanı sıra kaymakamlar, kurum müdürleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
