Bayburt'ta Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi

Bayburt'ta, Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği Turnuvası organize edildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliğince Bayburt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 35 sporcu yarıştı.



Yarışmada, Sezgin Ali Uzun birinci, Şahin Yılmaz ikinci, Yiğit Muaz Çakmak üçüncü, Yasir Pektaş dördüncü, Melih Eymen Subaşı da beşinci oldu.



Dereceye giren ilk beş sporcuya başarı belgesi ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Savaş Erel, Bayburt Satranç İl Temsilcisi Taha Kılıç ve hakemler tarafından verildi.



Kılıç, kentte satranç sporunun yaygınlaşması ve gelişmesi adına çalışma yürüttüklerini söyledi.



Çocukları satrançla tanıştırarak sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kılıç, "Bu sporun çok fazla getirisi var. Çocukların düşünce yapılarına katkı sağlayan bir spor. Okuldaki eğitimlerine de hayatları boyunca katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tür turnuvalar ilimizde devam edecek bütün sporcuları bekliyoruz." dedi.



Satranca 3 yıl önce başladığını anlatan turnuva birincisi Sezgin Ali Uzun ise elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

