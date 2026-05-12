        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburt'ta Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliğince Bayburt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 35 sporcu yarıştı.

        Yarışmada, Sezgin Ali Uzun birinci, Şahin Yılmaz ikinci, Yiğit Muaz Çakmak üçüncü, Yasir Pektaş dördüncü, Melih Eymen Subaşı da beşinci oldu.

        Dereceye giren ilk beş sporcuya başarı belgesi ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Savaş Erel, Bayburt Satranç İl Temsilcisi Taha Kılıç ve hakemler tarafından verildi.

        Kılıç, kentte satranç sporunun yaygınlaşması ve gelişmesi adına çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Çocukları satrançla tanıştırarak sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kılıç, "Bu sporun çok fazla getirisi var. Çocukların düşünce yapılarına katkı sağlayan bir spor. Okuldaki eğitimlerine de hayatları boyunca katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tür turnuvalar ilimizde devam edecek bütün sporcuları bekliyoruz." dedi.

        Satranca 3 yıl önce başladığını anlatan turnuva birincisi Sezgin Ali Uzun ise elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

