Bayburt'ta, bu yıl "Nasıl İnanmalı?" temasıyla 13'üncü kez düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Bayburt Çevre ve Eğitim Derneği ev sahipliğinde ilkokul, ortaokul, lise, ilahiyat, yetişkin ve takım lideri olmak üzere 6 kategoride temasıyla yarışma düzenlendi.



Yarışmalarda 1408 kişi arasından derece elde eden 70 kişi Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.



Törende konuşan Bayburt Çevre ve Eğitim Derneği Başkanı Hacı Ali Polat, yarışmanın hem ahiret hem dünya için faydalı bir etkinlik olduğunu söyledi.



Ufka yolculuğun kaybedeni olmadığını belirten Polat, "Buraya katkıda bulunan, yarışan, yarışmacıya destek olan, bu yarışmanın bir tarafında var olan herkes bu hayırda yarışmanın bir parçası." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da dereceye giren öğrencileri tebrik etti.



Programda, İl Müftüsü Bayram Danacı, "Kur'an'da iman" konulu sunum yaptı, İl Müftülüğü ilahi grubu musiki dinletisi sundu.




















