CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Bayburt'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin saha çalışmaları kapsamında Bayburt'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.



İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, partisinin genel merkezince Türkiye'nin dört bir noktasında çalışma başlatıldığını söyledi.



Siyasetin gücünü halkın gücüyle buluşturabilmek açısından Bayburt'un çok önemli olduğunu belirten Sarıgül, "Bugün inanın ki Cumhuriyet Halk Partimizin iktidara giden yolunun başlangıcındayız. Milletimiz için, Bayburt'umuz için inşallah hayırlı ve uğurlu olacak. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun, yolumuz hayırlıysa inşallah açık olsun." dedi.



Sarıgül, siyaseti milletten oy almak için değil, milletin gönlüne girmek için yaptıklarını dile getirerek, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızla el ele, kol kola, omuz omuza olmak için çalışmalarımızı başlattık. Her milletvekili arkadaşımız bir ilde görevlendirildi. Ben de bugün Bayburt'tayım. Bayburt'ta olmaktan da ayrıca son derece mutluyum. Bayburt'un bereketine inanıyorum. Bayburt'un güzelliğine inanıyorum." diye konuştu.



CHP Bayburt İl Başkanı Sercan Türker de çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla görüşmeler yaptıklarını aktardı.







