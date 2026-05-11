Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı.



Bayburt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen ve 59 ilden 511 sporcunun katıldığı şampiyona için açılış programı düzenlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, burada yaptığı konuşmada, bir hafta boyunca 500'ün üzerinde sporcuyu Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.



Okul sporlarını olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonu olacak sporcular için altyapı olarak gördüklerini belirten Köse, "Sizler Türk sporunun geleceğisiniz. Onun için bu yarışmalar sizler için bir fırsat ve imkan sunuyor. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza sakatlıksız, sağlıklı ve başarılı maçlar diliyorum." dedi.



Şampiyona, 17 Mayıs'ta sona erecek.

