        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Bayburt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen ve 59 ilden 511 sporcunun katıldığı şampiyona için açılış programı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, burada yaptığı konuşmada, bir hafta boyunca 500'ün üzerinde sporcuyu Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

        Okul sporlarını olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonu olacak sporcular için altyapı olarak gördüklerini belirten Köse, "Sizler Türk sporunun geleceğisiniz. Onun için bu yarışmalar sizler için bir fırsat ve imkan sunuyor. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza sakatlıksız, sağlıklı ve başarılı maçlar diliyorum." dedi.

        Şampiyona, 17 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

