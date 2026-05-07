Kıbrıs gazisi Doğan, Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'ta 76 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Doğan'ın cenazesi toprağa verildi. Doğan için Manas köyü camisinde düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile vatandaşlar katıldı. Ömer Doğan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

