        Milli boksörler Hatice ve Esra, Avrupa'da zirve için yüksek irtifada güç depoluyor

        BEŞİR KELLECİ - Akdeniz Oyunları ile Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Bayburt'ta kampa giren milli boksörler Hatice Akbaş ve Esra Yıldız Kahraman, güç antrenmanlarını zorlu patikaların bulunduğu yüksek rakımlı orman ve dağlık arazide yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Hatice Akbaş ile olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile sonrasında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Antrenörler Seyfulluh Dumlupınar, Kerem Akbaş ve Elif Şekercioğlu eşliğinde hazırlıklarının bir kısmını salonda sürdüren milli boksörler, ormanlık ve dağlık alanda da ter döküyor.

        Milli boksörler soğuk ve yağmurlu hava ile çamurlu zeminde gerçekleştirdikleri zorlu antrenmanlarla güç depoluyor.




        - "Çok yoruluyoruz, zorlanıyoruz ama değeceğine inanıyoruz"

        Hatice Akbaş, AA muhabirine, Bayburt'un artık evleri gibi olduğunu, yüksek irtifa kamplarını burada yaptıklarını söyledi.

        Hedefleri için çok çalıştıklarını belirten Hatice, "Avrupa'da 22 yaş altında şampiyonluğum var ama büyüklerde mevcut değil. O yüzden oradaki altın madalyayı istiyorum. Heyecanlıyız, çalışıyoruz. Esra ablamla birlikte burada çok güzel antrenmanlar yapıyoruz. Ona da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem bana ablalık yapıyor hem de birbirimize çok güzel eldiven veriyoruz. Ağırlıklarla birlikte Aslandağı mevkisine çıktık. Gerçekten çok zor bir koşuydu. Çok yoruluyoruz, zorlanıyoruz ama değeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Aynı zamanda antrenörü olan babası Kerem Akbaş ile çalışmanın büyük mutluluk olduğunu dile getiren Hatice, şunları kaydetti:

        "Beni Hatice Akbaş yapan ve benim bu başarılarımın mimarı olan babam Kerem Akbaş'a çok duacıyım, kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni bugünlere getirdiği için ve bayrağımızı göndere çekme fırsatını bana verdiği için. Olimpiyatlarda bana madalya kazanmamı sağladığı için. Yine inşallah Akdeniz Oyunları ile Avrupa Şampiyonası'nda babamla birlikte yol yürüyeceğim için çok mutluyum. İnşallah hep birlikte yine altın madalya getirmeyi hedefliyoruz. Hocalarımızın çok güzel bir uyumu oldu, hepsine çok teşekkür ediyorum."




        - "Ülkemize altın madalya getirmeyi umut ediyoruz"

        Olimpiyat üçüncüsü mili boksör Esra Yıldız Kahraman da Bayburt'ta ikinci kamplarını yaptıklarını ve çok disiplinli çalıştıklarını anlattı.

        Antrenmanlarda her zaman sınırları zorladıklarına anlatan Esra Yıldız Kahraman, "Seyfullah hocam, Kerem ve Elif hocam bizlere hem motivasyon kaynağı hem de fiziksel ve mental anlamda çok destek oluyor. Hatice'yle elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatice gibi başarılı bir sporcuyla antrenman yapmak çok büyük motivasyon veriyor. Ekip olarak çok iyiyiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve ülkemize altın madalya getirmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Antrenmanları izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ise milli sporcuların hazırlıklarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan 4 bin kişilik spor salonunda sürdürmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.




        - "Bayburt antrenman için her şeye müsait"

        Milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar da temel amaçlarının güç depolayarak her iki turnuvadan da altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

        Avrupa Şampiyonası'nda elde edilecek başarının olimpiyatlar için de önemli olduğuna işaret eden Dumlupınar, "Burada aynı zamanda olimpiyata katılmak için 900 puan var. Avrupa Şampiyonası o açıdan çok önemli. Bunun bilincinde olarak kızlarımızla yoğun şekilde antrenman yapıyoruz." dedi.

        Dumlupınar, Bayburt'un sporculara hem tesis hem de yüksek irtifa anlamında büyük imkanlar sunduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

        "Aslandağı dediğimiz mevkimiz var ve bu parkurun rakımı 1995. Dolayısıyla aynı zamanda yüksek irtifa kampımızı da burada gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çalışmaların karşılığında istediğimiz başarıyı alacağız. Bayburt antrenman için her şeye müsait, her türlü imkanımız var. Burası bize Cumhurbaşkanımızın bir hediyesi. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak da Bayburt'u ziyaretinde eksiklerimizi yerinde gördü ve hepsini kazandırdı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayburt'ta şu anda Türkiye şampiyonaları yapılıyor ve buraya gelen sporcu, antrenörler hayranlıklarını gizleyemediler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

