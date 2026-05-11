Bilecik İl Jandarma Komutanı Vanlı, çalışan annelerle buluştu
Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, jandarmada görevli annelerin "Anneler Günü"nü kutladı.
Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, jandarmada görevli annelerin "Anneler Günü"nü kutladı.
İl Jandarma Komutanı Vanlı, İl Jandarma Komutanlığında kadın personeli kabulünde, şehit anneleri olmak üzere fedakarlık ve sabırla, en yüce görevi yerine getiren İl Jandarma Komutanlığında görevli personel annelerin günlerini kutladı.
Annelere kırımızı karanfil ve çeşitli hediyeler veren Vanlı, vatandaşların huzuru için mesai mefhumu gözetmeden çalışan annelerin, mesleğini severek yaptığını ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.