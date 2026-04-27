        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik Kolej Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı 10 yılda 130 sporcuya ulaştı

        Bilecik'te, 2016 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilecik Kolej Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 10 yılda 130 sporcuya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Valilik öncülüğünde kızların da futbol oynamalarına imkan sağlamak amacıyla 2016 yılında 6 sporcuyla kurulan kulüp, 130 sporcuyla yeşil sahalarda boy gösteriyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan futbol antrenörü Ozan Çağrı Gül öncülüğünde TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Bilecik Kadın Futbol Takımı, 3 Mayıs'taki karşılaşmalarda 2. Lige çıkmak antrenmanlarını sürdürüyor.

        Teknik direktör Ozan Çağrı Gül, AA muhabirine, başlangıçta farklı yaş gruplarındaki sporcuların birlikte antrenman yaptığını dile getirerek, sporcu sayısının artmasıyla yaş grubuna göre takım oluşturduklarını söyledi.

        Sporculardan Özlem Aktaş'ın 2019 yılında Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımına davet edilmesinin takım için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Gül, gelişmenin kulübe olan ilginin arttığını dile getirdi.

        Gül, 2019'dan itibaren Bilecikspor Kulübü adına liglere katılmaya başladıklarını ve şu an Bilecik Kolej Spor Kulübü olarak TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ettiklerini aktararak, "Bugün 130 kız sporcunun yer aldığı kulüpte 4 antrenör eşliğinde haftanın 4-5 günü antrenman yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın daha fazla maç yapması ve gelişmesi. Bu nedenle hedefimiz 2. Lig’e yükselmek. Bunu başardığımızda 3. Lig'de ikinci bir takım kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

        En büyük başarılarının çocukları sosyal medya gibi birçok bağımlılıktan uzaklaştırıp sahaya getirmek olduğunu aktaran Gül, "Bizim amacımız aslında iyi futbol oynamak, çocuklarımızı daha fazla müsabaka yaptırmak. Son zamanlarda yaşanan olaylar gösteriyor ki bizim yaptığımız iş kutsal ve sorumluluklar getiriyor." dedi.

        Takım oyuncularından 16 yaşındaki Zeynep Azra Ergün de futbola pandemi döneminde başladığını belirterek, "Hedefimiz en iyisi olmak. Spor beni kötü alışkanlıklardan ve kötü çevreden koruyor. Buradaki arkadaş ortamım da çok iyi." ifadesini kullandı.

        Orta saha oyuncusu 16 yaşındaki Eflin Şerifoğlu da futbola kulübün sosyal medya üzerinden gördüğü paylaşımlarla başladığını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        "Ben pedofili değilim"
        "Ben pedofili değilim"
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni hiç ziyaret etmemiş yaşlılara öğrenciler...
        Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni hiç ziyaret etmemiş yaşlılara öğrenciler...
        Bilecik huzurevinde Kafkas halk oyunlarıyla renkli anlar yaşandı
        Bilecik huzurevinde Kafkas halk oyunlarıyla renkli anlar yaşandı
        Bilecik'te koruma altındaki çocuklardan samimi buluşma
        Bilecik'te koruma altındaki çocuklardan samimi buluşma
        Bilecik'te koruma altındaki çocuklar doğa ve futbolla buluştu
        Bilecik'te koruma altındaki çocuklar doğa ve futbolla buluştu
        U15 Gençler Ligi tamamlandı, 1299 Bilecikspor şampiyon oldu
        U15 Gençler Ligi tamamlandı, 1299 Bilecikspor şampiyon oldu
        Bilecik'te 8 bin çilek fidesi üreticiyle buluştu
        Bilecik'te 8 bin çilek fidesi üreticiyle buluştu