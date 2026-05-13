        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Bilecik merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finansal kaynak sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 15:10 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a, yasa dışı kayıtsız para alışverişi yöntemi kullanarak yaklaşık 255 milyon lira finansal kaynak sağladığı iddia edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

        Bilecik merkezli Hatay, Burdur, Sakarya, İzmir ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

