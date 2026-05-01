Bilecik Valisi Sözer, Pazaryeri OSB'yi ziyaret etti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde Sözer, bölgede metal ve porselen üretimi alanlarında faaliyet gösteren 2 tesisi inceledi.
Açıklamada ziyaretlerindeki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, söz konusu işletmelerin üretim ve ihracat potansiyellerine dikkati çekti.
Bu işletmelerin kent ekonomisine büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Sözer, tesislerin çalışanlarına "başarılar" diledi.
Ziyaretlerinde Sözer'e, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile diğer ilgililer eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.