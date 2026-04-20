Bilecikli gençler "Zeytin Dalı" projesi ile ÜNİFEST finallerinde

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Genç TEMA Kulübü tarafından hayata geçirilen "Kampüsüne Bir Zeytin Dalı da Sen Uzat" projesi, ÜNİFEST kapsamında Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Üniversite Katılımlı Gençlik Projeleri Destek Programı" (ÜNİDES) çerçevesinde Bilecik Genç Ofis bünyesinde 75 proje hazırlandı. Bakanlık tarafından onaylanan 19 proje arasında yer alan Genç TEMA Kulübü'nün çalışması, Burdur'da düzenlenecek "ÜNİFEST Üniversite Öğrenci Toplulukları Toplumsal Katkı Proje Festivali"nde Bilecik’i temsil edecek.



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, üniversite ile koordineli yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ÜNİFEST’in öğrenci topluluklarını toplumsal fayda odaklı projelerle bir araya getirdiğini vurgulayan Demir, şu ifadeleri kullandı:



"Üniversite öğrencilerinin toplumsal duyarlılıklarını artırmayı ve sosyal sorumluluk projelerini teşvik etmeyi amaçlayan bu platformda ilimizi temsil edecek olan BŞEÜ Genç TEMA Kulübü'nü tebrik ediyorum. Burdur'daki final aşamasında gençlerimize başarılar diliyorum."

