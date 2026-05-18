        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecikli sporcular Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'ndan madalyayla döndü

        Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) takviminde yer alan ve Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'na Bilecik'ten katılan sporcular derece elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Şampiyonaya Pazaryeri ilçesinden sporcular Fatmagül Yağcı, Tuba Nur Yağcı, Ömer Faruk Özbay, Mert Demir katıldı.

        Fatmagül Yağcı kendi kategorisinde dünya ikincisi, Mert Demir dünya ikincisi ve Tuba Nur Yağcı dünya üçüncüsü oldu.


        Antrenör Fehmi Piliç yaptığı açıklamada, Bilecik için tarih yazmaya başladıklarını belirterek, "İnşallah ilk milli takım antrenörü ve milli takım sporcusunu da çıkaracağız. Bu mutluluğu bizimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Bize maddi manevi her türlü destek veren Pazaryeri Kaymakamımız Muhammet Mustafa Kara'ya, Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e ve Bilecik İl Spor Müdürümüz Ramazan Demir'e şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

