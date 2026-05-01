Bilecik'te 1900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, kentte belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Adresteki aramada, 1900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 akaryakıt fiber tankere el konuldu.

