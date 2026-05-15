Bilecik'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. K.D'nin kullandığı 11 ACU 289 plakalı motosiklet Bahçelievler Mahallesi Kemalpamukçu Caddesi ile Firuze Sokak kesişiminde, A.E. yönetimindeki 11 ABZ 911 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

