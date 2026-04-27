Bilecik'te aracın uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Bilecik'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.04.2026 - 14:16
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, şüphelendikleri araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Ayrıca zanlıya, 249 bin lira ceza kesildi.
