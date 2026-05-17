        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te "Bahar'ın sesi, Bilecik'in enerjisi" festivali düzenlendi

        Altınokta Körler Derneği Bilecik Şubesi tarafından "Baharın sesi, Bilecik'in enerjisi" temasıyla bahar festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Kentteki Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kurulan stantlarda, "Atık değil sanat" projesi kapsamında cam şişe gibi atık malzemelerden hazırlanan dekoratif ürünler sergilendi.

        Festivalde, ayrıca görme engelliler tarafından hazırlanan el işi ürünlerinin tanıtımı yapıldı ve beyaz baston kullanımına ilişkin bilgilendirme gerçekleştirildi.

        Katılımcılar, kabartmalı ve dokunarak ayırt edilebilecek şekilde tasarlanan özel okey takımlarıyla oyun oynadı.

        Şube Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, görme engellilerin yaşamın birçok alanında çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini söyledi.


        Kocaman, görme engellilerin toplumun diğer kesimleriyle aynı yaşamı sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:


        "Biz de oyun oynuyoruz, yemek yapıyoruz, ev işi yapıyoruz. Aslında aramızda hiçbir fark yok. Bu etkinlikle hem farkındalık oluşturmak hem de vatandaşlarımızın bizimle bir gün geçirmesini istedik. Dernek olarak, yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmiyor aynı zamanda görme engelli bireylerin toplumda daha görünür, daha erişilebilir ve daha eşit bir yaşam sürmesi adına güçlü bir farkındalık çağrısı yapıyoruz."

        Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan da engellerin değil birlikteliğin konuşulduğu bu güzel atmosferin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Şenlik, görme engellilerin verdiği konserle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Kabine yarın toplanıyor
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
